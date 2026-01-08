Monza: “Obiettivo clima”, il progetto con gli studenti in mostra al Creda

È diventata una mostra fotografica il progetto “Obiettivo clima” promosso dalla Fondazione Creda a cui hanno partecipato gli studenti dell’istituto Olivetti, del liceo Valentini e dell’istituto Mapelli di Monza.

“Photovoice obiettivo clima” è il titolo dell’allestimento che sarà esposto dal 9 all’11 gennaio nello Spazio Invento ai Mulini asciutti, nel parco di Monza. Un progetto nato dalla collaborazione di Creda con le consulte San Biagio Cazzaniga e Libertà, e che ha visto la partecipazione di 140 studenti impegnati a documentare le trasformazioni del territorio legate alla crisi climatica.

«Non è una semplice mostra ma uno spazio di dialogo intergenerazionale dove la voce dei giovani si intreccia con quella di tutta la cittadinanza, costruendo insieme una riflessione collettiva sulle sfide ambientali e le possibili soluzioni», spiegano da Creda.