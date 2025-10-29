Monza: nuovo servizio online della polizia locale per segnalare problemi

Problemi di sicurezza, situazioni di possibile pericolo, episodi ripetuti di sospetta illegalità o questioni di decoro urbano: i cittadini avranno la possibilità di contattare direttamente gli agenti dell’Ufficio Presidio Quartieri della Polizia locale di Monza per fissare un incontro, anche in videochiamata, per effettuare segnalazioni. Si tratta di un nuovo servizio online a disposizione dei cittadini attivato da questa settimana dal Comando di via Marsala. Si potranno contattare direttamente gli agenti dell’Ufficio per esporre le proprie segnalazioni.

Monza: nuovo servizio online per segnalare problemi alla polizia locale, tre tipologie di situazioni

Il servizio raccoglie, in particolare, tre tipologie di segnalazioni: problemi di sicurezza urbana, situazioni di decoro o di possibile pericolo, episodi ripetuti di sospetta illegalità. Una volta ricevute le informazioni, se di competenza propria della Polizia Locale, il personale procederà ad effettuare verifiche e valutazioni programmando, nel caso, eventuali interventi. Nel caso si trattasse di materia non di competenza comunale, gli agenti potranno coinvolgere altre Forze dell’Ordine condividendo le informazioni ricevute.

Ma come funziona il nuovo servizio? I cittadini che vorranno mettersi in comunicazione con l’Ufficio Quartieri potranno prenotare un appuntamento negli uffici del Comando in via Marsala 14 o fissare una call in videochiamata direttamente on line sul sito del Comune e scegliendo in agenda uno slot disponibile.

«Inauguriamo una nuova modalità di comunicazione e di servizio – dice l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – che ci auguriamo possa rivelarsi uno strumento utile per avvicinare ancora di più la Polizia Locale ai cittadini, facendo leva sulla vicinanza e sull’efficacia dell’ascolto».

Monza: nuovo servizio online per segnalare problemi alla polizia locale, per le emergenze chiamare sempre il 112

Dal Comando sottolineano che per le emergenze occorre sempre rivolgersi al numero unico 112, mentre per contattare la Centrale Operativa della Polizia Locale il numero da comporre, attivo h24, è il centralino: 03928161