Monza: nuova chiusura del bar in centro per motivi di sicurezza, chiesta la revoca della licenza

Era già stato chiuso in passato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nella mattina di venerdì 5 maggio gli agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito un nuovo provvedimento di 60 giorni nei confronti di un locale del centro di Monza. Disposto dalla Questura di nuovo per motivi di sicurezza.

Monza: nuova chiusura del bar in centro per motivi di sicurezza, il barista arrestato per droga

È infatti il locale in cui alla fine di aprile i carabinieri avevano scoperto la cocaina occultata in cortile dal barista, poi arrestato.

Monza: nuova chiusura del bar in centro per motivi di sicurezza, numerose segnalazioni dal 2019

Dal 2019, anno della prima chiusura obbligata per sospensione della licenza, sono state numerose le segnalazioni di liti, aggressioni e disturbo che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

In particolare nelle notti del weekend con il coinvolgimento degli stessi avventori del bar, come riscontrato dai poliziotti delle Volanti della Questura, nel corso dei servizi straordinari disimpegnati anche in collaborazione con la Polizia Locale.

Nel settembre 2022 la polizia era stata costretta a intervenire per una persona armata di mazza da baseball che cercava di entrare nel locale per aggredire il barman, lo stesso sorpreso ad occultare le dosi di cocaina.

Monza: nuova chiusura del bar in centro per motivi di sicurezza, cattive frequentazioni

Anche in merito alle frequentazioni, il locale ha continuato ad essere ritrovo abituale di persone gravate da precedenti di polizia per reati relativi all’uso personale di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, rapina, lesioni personali, danneggiamento atti osceni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, estorsione, porto abusivo di armi, minaccia, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, invasione di terreni ed edifici.

Monza: nuova chiusura del bar in centro per motivi di sicurezza, chiesta la revoca della licenza

Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività con chiusura per altri 60 giorni e trattandosi del secondo provvedimento di sospensione la questura ha inoltrato al sindaco la proposta per la revoca della licenza come previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.