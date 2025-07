Monza: nuova casetta dell’acqua in via Guerrazzi, folla all’inaugurazione

Una casetta dell’acqua a Monza, a lungo desiderata. Sin da quando era stata collocata nelle scorse settimane in via Guerrazzi, all’angolo con via Calatafimi, aveva suscitato curiosità e aspettative. Giovedì mattina erano tanti gli abitanti del quartiere san Giuseppe che si sono recati al simbolico taglio del nastro. Nemmeno il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci si aspettava un’accoglienza così numerosa ed entusiasta.

Il nuovo punto di erogazione dell’acqua nel quartiere san Giuseppe è il decimo presente a Monza che si aggiunge a quelli già attivi in viale Libertà, nelle vie Cremona, Debussy, Guardini, Iseo, Maroncelli, Paisiello, Pellettier e all’interno dell’Autodromo nazionale accanto alla statua di Juan Manuel Fangio. In totale, in Brianza son ben centodieci i chioschi idrici.

All’inaugurazione erano presenti insieme al presidente Boerci, il suo vice Gilberto Celletti, il vicesindaco Egidio Longoni, che si è simpaticamente prestato come barman per offrire l’acqua ai presenti, l’assessore al lavoro e commercio Carlo Abbà, la consigliera comunale Ilaria Guffanti, che si è battuta per dotare il quartiere di una casetta, il coordinatore della consulta Rinaldo Mandelli. Il servizio di erogazione dell’acqua (naturale e gasata) è gratuito e attivo 24 ore. Occorre, però, dotarsi di una tessera che nel quartiere San Giuseppe- San Carlo è in vendita a 3 euro nel centro civico di via Silva.

«Abbiamo compiuto un ulteriore passo nel promuovere il consumo consapevole di acqua pubblica e nel contrastare l’utilizzo della plastica monouso – ha sottolineato Boerci – Offriamo ai cittadini un servizio efficiente, gratuito e di qualità, che si inserisce in un più ampio disegno di transizione ecologica».

Nel 2024, le nove casette dell’acqua attive a Monza hanno erogato oltre 3,8 milioni di litri di acqua, evitando l’immissione nell’ambiente di circa 387 tonnellate di CO₂ e consentendo un risparmio rispetto allo smaltimento di bottigliette di plastica pari a 310mila euro.