Monza, nel pacchetto di sigarette dosi pronte alle vendita: arresto davanti alla stazione

Spaccio davanti alla stazione ferroviaria di Monza, sai che novità. Martedì 20 maggio la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne in flagranza di reato. L’intervento degli agenti della Volante della Questura è avvenuto nel pomeriggio dopo segnalazioni di una “notevole attività di spaccio” nei giardinetti davanti allo scalo ferroviario.

Monza, un 34enne arrestato dalla Polizia in piazza Arosio

La pattuglia si è posizionata in un punto strategico di corso Milano per controllare eventuali movimenti sospetti. L’attenzione si è concentrata su un gruppo di persone sulle panchine di piazza Arosio. In particolare, l’equipaggio, ha notato uno dei giovani fare avanti e indietro nella piazza, “guardandosi intorno con fare guardingo e agitato” e avvicinarsi a un altro gruppo, sui muretti di corso Milano, accanto alla fermata dei bus. Alla vista degli agenti ha lasciato cadere a terra un involucro marrone quindi ha preso la direzione di via Italia e ha nascosto in una cabina elettrica un pacchetto di sigarette.

Monza, il 34enne arrestato per spaccio portato a Sanquirico

Comportamento sospetto che ha indotto gli agenti a verificare il contenuto del pacchetto di sigarette dove c’erano 34 grammi di hashish in dosi pronte alla vendita e 330 euro in contanti di piccolo taglio verosimilmente riconducibili a una precedente attività di spaccio. Il 34enne, di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato. Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.