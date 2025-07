Sette nuove colonnine per quattordici punti di ricarica per le auto elettriche sono state inaugurate a Monza lunedì mattina in via Martiri delle Foibe. Si tratta delle City plug, colonnine compatte e dal design minimale, disegnate da A2A (partner industriale di Acinque) insieme a Giugiaro Architettura. Dopo le prime installazioni a Brescia e a Milano, Monza è la terza città italiana a dotarsi di queste colonnine ideali per la ricarica lenta durante la notte o le soste prolungate.

Monza, mobilità elettrica: via Martiri delle Foibe e le altre

Le nuove infrastrutture, pensate per integrarsi nel tessuto urbano, si affiancano a quelle già esistenti nell’ottica di «affrontare i cambiamenti in modo responsabile, senza privilegiare nessuno, ma garantendo equilibrio tra le varie aree della città», come sottolinea il sindaco Paolo Pilotto.

Alle 73 colonnine (146 prese di ricarica) per l’alimentazione rapida già installate da Acinque, A2A aggiunge dieci nuove postazioni City Plug che portano a 140 i punti di ricarica a disposizione dei cittadini. È già attiva la postazione di via Marconi 6, mentre le colonnine di via Calatafimi 30, via Ferraris 13, via Medici 21 e via San Quirico 15 verranno attivate nelle prossime settimane. A settembre saranno operative anche le postazioni delle vie Murri 12, Gadda 5 e Tintoretto mentre l’attivazione della postazione di via della Taccona, angolo via Monviso, avverrà in seguito.

Monza, inaugurazione City Plug A2A Monza inaugurazione City Plug A2A

Monza, mobilità elettrica: energia 100% green

«Lo scorso anno – spiega Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione, presente con la vicepresidente del Gruppo Annamaria Di Ruscio – grazie all’energia delle nostre colonnine, a Monza sono state risparmiate 451 tonnellate di CO2 e sono stati percorsi oltre 4 milioni di chilometri in elettrico». Le colonnine, come sottolineato dall’amministratore delegato di A2A E-Mobility Fabio Pressi erogano energia elettrica 100% green, certificata da garanzie di origine rilasciate dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.