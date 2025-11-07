Appuntamento con la solidarietà a favore dei bambini cardiopatici. Sabato 8 novembre al teatro Binario 7 viene proposto doppio appuntamento, alle 15 e alle 18, con lo spettacolo “La magia è di casa”, l’evento benefico promosso da Fondazione mission bambini a sostegno del progetto Casa cuore di bimbi, la nuova struttura che accoglierà gratuitamente le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano, provenienti da altre regioni o da altri Paesi del mondo.

Monza: magia e beneficenza per i bambini cardiopatici, in scena anche il Mago Lele

Il ricavato dei due spettacoli sarà destinato al progetto. Sul palco si alterneranno artisti e illusionisti che da anni accompagnano l’iniziativa: Lady Broadway, Magic Lese, Francesco Illusionist, Magic Lorenz, il Signor Scartapenna, Mago Lele, Fantastico Sam e Magic Leo. A condurre sarà Andrea Allione. Ingresso con donazioni minime di 15 euro, 8 euro per i bambini. Iscrizioni su attivati.missionbambini.org.