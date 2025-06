Accendiamo la solidarietà. Questo il motto dell’evento nato dalla collaborazione tra Lions Club Monza Parco e Neoen Philantropy, azienda francese leader a livello globale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che ha permesso di donare 18.750 euro per aiutare la San Vincenzo de Paoli che, a cascata li consegnerà alle famiglie in difficoltà economica nel pagamento delle bollette elettriche.

Lions Club Monza Parco e Neoen Philantropy Accendiamo la Solidarietà. 2025 Spillatura MJF

Monza: Lions in aiuto alla San Vincenzo de’ Paoli e alle famiglie in difficoltà, la serata allo Sporting con Neoen Philantropy

Location dell’evento lo Sporting Club di Monza alla presenza di diverse autorità lionistiche, civili e religiose, il sindaco Paolo Pilotto, regista il cerimoniere del club Filippo Lavaggi e gli artefici dell’iniziativa Carlo Vergani ed Andrea Bartolini. Questi ultimi hanno voluto sottolineare «gli aspetti che hanno reso possibile la collaborazione tra i Lions che mirano a servire le loro comunità sotto ogni aspetto, ma prioritariamente a service di natura solidale, con Neoen che, in qualità di puro produttore di elettricità da fonti rinnovabili , oltre a disporre di competenze all’avanguardia, permettono di seguire progetti su larga scala, persegue anche aspetti filantropici di impegno sociale attraverso instaurazioni e relazioni con comunità locali e con impegno a far si che una parte dei proventi venga condivisa».

In un momento in cui il peso delle spese domestiche, in particolare delle utenze, grava fortemente su molte famiglie, questa significativa donazione rappresenta un gesto di concreta vicinanza e speranza, è stato sottolineato anche dalla San Vincenzo. I Lions, da sempre riconoscibili per il motto “we serve”, ribadiscono con questa azione l’impegno “laddove c’è un bisogno, lì c’è un Lion pronto ad intervenire”.

Lions Club Monza Parco e Neoen Philantropy Accendiamo la solidarietà. 2025 Quartetto con Franco Lions Club Monza Parco e Neoen Philantropy Accendiamo la Solidarietà. 2025 Mattia al Pianofote

Monza: Lions in aiuto alla San Vincenzo de’ Paoli e alle famiglie in difficoltà, le attività benefiche

Il Lions Club Monza Parco ha ringraziato per la fiducia Neoen Philantropy per la sensibilità dimostrata e la società San Vincenzo per la preziosa collaborazione.

L’arciprete di Monza, monsignor Marino Mosconi, ha pienamente condiviso e apprezzato l’iniziativa che, attraverso l’individuazione delle tante persone bisognose, non si dimentichi nessuno. Citando l’impegno del nuovo Pontefice Leone XIV nella prosecuzione dei contenuti della “Rerum Novarum”, monsignor Mosconi conclude anche con una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Tante gocce formano il mare”.

Il presidente del club Pasquale Cammino ha introdotto la serata mettendo in evidenza il ruolo dei Lions segnalando in particolare l’attenzione e l’impegno nelle opere umanitarie. Nel corso della serata Carlo Vergani è stato insignito della ennesima Melvin Jones Fellows Progressiva dal Past Governatore Alberto Frigerio, la massima onorificenza che riconosce l’impegno umanitario ed il servizio alla comunità, anche per aver sapientemente organizzato l’evento in supporto della San Vincenzo.

La conclusione musicale della serata ha visto esibirsi l’ensemble musicale “Wind Rose Quartet”, specializzato in repertori per quartetti di flauti, e l’undicenne Mattia Augeri allievo della scuola musicale dello Sporting Club che si è esibito, con maestria e con grande padronanza sulla scena, con brani di Beethoven e Debussy.