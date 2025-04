Monza: l’allarme per via Donizetti dove si corre troppo e si parcheggia male

La scorsa settimana in via Donizetti a Monza, all’altezza del civico 28, si è sfiorata la tragedia: l’allarme sulla pericolosità del tratto più stretto della strada è stato lanciato per l’ennesima volta in consiglio comunale da Stefano Galbiati della Lista Allevi.

«Nei giorni scorsi si sono verificati due incidenti – ha affermato lunedì 14 aprile – venerdì un rider che percorreva il camminamento pedonale a forte velocità è uscito di colpo» mentre passava un veicolo che ha rischiato di investire sia lui che un bambino che attraversava con la mamma.

Monza: l’allarme per via Donizetti, invocata la posa di paletti per impedire il parcheggio

L’esponente della civica ha invocato nuovamente la posa di tre paletti, simili a quelli collocati più avanti, che impediscano di parcheggiare sullo spazio fino a qualche mese fa riservato al carico delle merci, eliminato in seguito a una sua segnalazione: «È stato cancellato ma non sono stati installati i dissuasori – ha spiegato – in questo modo la gente continua a posteggiare. I paletti non sono un vezzo, ma una necessità».

Galbiati si è appellato sia all’assessora alla Mobilità Irene Zappalà che al suo collega alla Polizia locale Ambrogio Moccia.