Monza: l’Albero del dono di Avis e la Christmas run

L’Albero del dono è l’iniziativa solidale che Avis Monza propone per Natale: «Un’occasione concreta – spiegano – per rafforzare il senso di comunità». Partecipare è semplice: sull’albero saranno appese le lettere dei bambini e dei ragazzi del Centro Mamma Rita e di Villa Eva e degli ospiti della casa di riposo Fossati. “Ogni lettera contiene un piccolo desiderio, pronto a essere realizzato da chi vorrà donare un momento di felicità”.

Monza: l’Albero del dono di Avis, come funziona

Si potrà trovare L’Albero del dono dopo il 7 dicembre sotto i portici dell’arengario, l’8 allo stand che sarà allestito all’Iper di viale delle Industrie: i doni potranno essere consegnati alla sede di Avis di via Marsala oppure direttamente agli stand. Saranno poi i volontari dell’associazione a occuparsi della loro distribuzione.

Tra i destinatari dell’iniziativa anche gli ospiti del piano freddo “Spazio 37” di via Borgazzi. In calendario un appuntamento con Avis anche venerdì 12 : “shopping event” in collaborazione con Rinascente Monza a chiusura delle iniziative dedicate alla celebrazione dei novant’anni di attività sul territorio, durante cui sarà possibile visitare una mostra dedicata alla storia dell’associazione.

Monza: la Christmas run, di corsa per solidarietà al Parco

Il 13 e il 14 dicembre la solidarietà si sposterà invece nel Parco di Monza: partirà da cascina San Fedele la nuova edizione della “Geze Monza Christmas run”, organizzata da Socialtime, Run for life, Gamber de Cuncuress e Silvia Tremolada, cui saranno devoluti i fondi raccolti. La corsa non competitiva da 5 o 10 chilometri – che coinvolge nella sua organizzazione sia gli studenti del liceo Porta, sia persone con disabilità – è in programma alle 10 di domenica 14, ma già dal mattino di sabato 13 (e fino alle 18) sarà possibile vivere l’atmosfera del Natale solidale nel village allestito in San Fedele.