Monza Cronaca

Monza: l’Albero del dono di Avis e la Christmas run

Due occasioni di solidarietà con i volontari del sangue e con la corsa speciale organizzata al Parco.
di
Seregno Christmas Run 2021 Gs Avis: i volontari
Seregno Christmas Run 2021 Gs Avis: i volontari

L’Albero del dono è l’iniziativa solidale che Avis Monza propone per Natale: «Un’occasione concreta – spiegano – per rafforzare il senso di comunità». Partecipare è semplice: sull’albero saranno appese le lettere dei bambini e dei ragazzi del Centro Mamma Rita e di Villa Eva e degli ospiti della casa di riposo Fossati. “Ogni lettera contiene un piccolo desiderio, pronto a essere realizzato da chi vorrà donare un momento di felicità”.

Monza: l’Albero del dono di Avis, come funziona

Si potrà trovare L’Albero del dono dopo il 7 dicembre sotto i portici dell’arengario, l’8 allo stand che sarà allestito all’Iper di viale delle Industrie: i doni potranno essere consegnati alla sede di Avis di via Marsala oppure direttamente agli stand. Saranno poi i volontari dell’associazione a occuparsi della loro distribuzione.

Tra i destinatari dell’iniziativa anche gli ospiti del piano freddo “Spazio 37” di via Borgazzi. In calendario un appuntamento con Avis anche venerdì 12 : “shopping event” in collaborazione con Rinascente Monza a chiusura delle iniziative dedicate alla celebrazione dei novant’anni di attività sul territorio, durante cui sarà possibile visitare una mostra dedicata alla storia dell’associazione.

Monza: la Christmas run, di corsa per solidarietà al Parco

Il 13 e il 14 dicembre la solidarietà si sposterà invece nel Parco di Monza: partirà da cascina San Fedele la nuova edizione della “Geze Monza Christmas run”, organizzata da Socialtime, Run for life, Gamber de Cuncuress e Silvia Tremolada, cui saranno devoluti i fondi raccolti. La corsa non competitiva da 5 o 10 chilometri – che coinvolge nella sua organizzazione sia gli studenti del liceo Porta, sia persone con disabilità – è in programma alle 10 di domenica 14, ma già dal mattino di sabato 13 (e fino alle 18) sarà possibile vivere l’atmosfera del Natale solidale nel village allestito in San Fedele.

Tags