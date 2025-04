Una panchina bianca per ricordare le vittime di incidenti sul lavoro. A Monza è stata posata lunedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, in piazza Garibaldi: nel cuore della città e di fronte all’ingresso del Tribunale, simbolo e luogo di giustizia.

Monza: la panchina bianca davanti al tribunale ricorda le vittime sul lavoro, la cerimonia

L’iniziativa ha avuto origine da una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Monza alla fine del 2024. Hanno preso parte alla breve cerimonia di scopertura della panchina, oltre ai rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale, anche le organizzazioni sindacali e i vertici di Anmil – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.