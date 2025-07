Monza, incendio nella cabina elettrica: temporaneo blackout e intervento dei vigili del fuoco

Incendio di una cabina elettrica a Monza, in via Solferino, con conseguente blackout temporaneo nella zona circostante, domenica 20 luglio, nel tardo pomeriggio. Per cause in via di accertamento un rogo ha interessato la cabina “di media tensione” e attorno alle 19.40 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno chiuso temporaneamente l’accesso alla strada. Tutta la zona circostante è stata invasa da una fitta coltre di fumo.

Per motivi di sicurezza, prima di poter procedere con l’intervento, i vigili del fuoco, giunti sul posto con una autopompa dalla sede centrale di via Cavallotti, hanno dovuto attendere il distacco della rete da parte del gestore.