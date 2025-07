Monza, incendio nel maxi condominio: 50 evacuati e sette soccorsi

Incendio nel complesso condominiale popolare di via Bramante da Urbino, a Monza, nel pomeriggio di giovedì 17 luglio, edificio di svariati piani completamente “fasciato” e impalcato in quanto sono in corso lavori di riqualificazione. Secondo quanto comunicato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco le fiamme, per cause in via di accertamento, hanno coinvolto un appartamento e parte della facciata generando un’alta colonna di fumo visibile a distanza.

I vigili del fuoco in via Bramante da Urbino a Monza

Monza, incendio in via Bramante da Urbino: sette assistiti per inalazioni

Immediatamente sono state inviate sul posto numerose squadre provenienti dai comandi di Monza-Brianza e Milano. In via precauzionale cinquanta residenti dello stabile sono stati evacuati. Sette persone coinvolte, che hanno inalato fumo, sono state assistite e prese in carico dal personale sanitario inviato sul posto da Areu. Impegnati 35 Vigili del Fuoco con quattro autopompe, tre autobotti e due autoscale. Le operazioni sono coordinate da un funzionario tecnico e dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Vito Crispino.

Al momento è in corso il “minuto spegnimento” e la situazione è sotto controllo hanno fatto sapere dal Comando. Areu, Agenzia emergenza urgenza, ha attivato il protocollo di massima emergenza, proprio visto il numero di persone coinvolte che hanno necessità di cure.