Monza, incendio in via Dante: le fiamme divorano 60 metri di tetto di una abitazione

Le fiamme hanno intaccato il tetto di una abitazione della centralissima via Dante, a Monza, nella serata di venerdì 3 ottobre. L’allarme è scattato attorno alle 22. Sul posto si sono portate in emergenza squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Il rogo ha interessato la copertura del tetto di un’abitazione su due livelli. Coinvolti circa 60 metri quadrati di copertura.

Incendio a Monza in via Dante: vigili del fuoco di Monza e Brianza impegnati

Le operazioni di spegnimento, durate diverse decine di minuti, sono riuscite a contenere l’incendio evitando che si propagasse ad altre parti dell’edificio. Sul posto due autopompe serbatoio, un’autoscala, un carro soccorso e un’autobotte pompa. Presenti anche le forze dell’ordine e personale paramedico.