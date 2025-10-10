Monza, in un magazzino di San Fruttuoso scoperto un dormitorio abusivo

Un dormitorio con sette posti letto, bagno, cucina e stufe e un impianto elettrico obsoleto, a rischio incendio. Tutto abusivo. E’ stato scoperto dagli agenti della Polizia locale di Monza in un magazzino di Monza, nel quartiere San Fruttuoso dove è intervenuto il Nucleo Tutela del Paesaggio del Comando, nel tardo pomeriggio di giovedì 9 ottobre.

Dormitorio abusivo nel magazzino a Monza: sette posti letto, bagno e cucina

Gli agenti hanno effettuato un blitz dopo una segnalazione: nel magazzino, posto sotto un edificio residenziale abitato da numerose famiglie, hanno trovato tre persone, di cui due irregolari nel territorio italiano secondo la normativa del testo unico immigrazione. I locali sono stati posti sotto sequestro: “per evitare un concreto aumento del carico urbanistico della zona e per preservare l’incolumità dei residenti”. Dal Comando di via Marsala fanno sapere che l’attività d’indagine è ancora in corso e dovrà accertare “eventuale ipotesi di sfruttamento e favoreggiamento della permanenza di persone irregolari nel territorio italiano”.