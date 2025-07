Monza, il sit-in di Fratelli d’Italia per la sicurezza e la replica del sindaco Pilotto

Ha deciso di rispondere alle critiche di “immobilismo” sul fronte sicurezza con i numeri, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. La replica a un sit-int, organizzato giovedì 10 luglio, davanti al municipio, da parte della sezione monzese di Fratelli d’Italia dopo l’episodio accaduto nei giorni scorsi, quando un ragazzo bengalese fu derubato a aggredito dal branco tra i giardini del Nei e piazza Cambiaghi. Una iniziativa, hanno spiegato i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, con l’obiettivo: “di richiamare per l’ennesima volta la Giunta Pilotto sull’emergenza sicurezza che sta assumendo i contorni di una vera e propria piaga sociale“.

Monza, sit-in sicurezza di FdI e la risposta del sindaco: «Ecco cosa fa la nostra Polizia locale»

Pilotto ha ricordato come quest’anno in città la Polizia locale abbia identificato oltre 14mila persone e più di 12mila veicoli e gestito 25.423 interventi nel 2024 e che l’opera di contrasto alla illegalità, che avviene 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia sempre più efficace e capillare grazie alle nuove tecnologie in dotazione. Spesso in coordinamento con le forze dell’ordine, sotto la regia del Prefetto e del Questore, la sicurezza nel capoluogo brianzolo, spiega il primo cittadino, si muove verso “un modello integrato che coniughi cultura della legalità, presidio del territorio, contrasto ai fenomeni di degrado e consolidamento di una rete efficace di prevenzione e di intervento”.

Ha anche ricordato come siano stati reintrodotti i vigili di quartiere, “sostenuti da pattuglie di pronto intervento in moto e in bicicletta”, che nel 2024 hanno effettuato 1810 controlli nei giardini pubblici e 596 servizi scolastici. Sul fronte educativo ha ricordato i progetti formativi “rivolti a studenti e cittadini“, e la costituzione di task force specialistiche e la collaborazione con Prefettura, Questura, Guardia di Finanza e ATS, anche attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa.

Monza, sit-in sicurezza di FdI e la replica di Pilotto: «Se l’obiettivo è chiedere più agenti siamo completamente d’accordo»

“Chi parla di silenzio o immobilismo – afferma il Sindaco Paolo Pilotto – non conosce il lavoro quotidiano che viene svolto con serietà, determinazione e spirito di servizio. La sicurezza non si improvvisa né si affronta con slogan, ma con strategie solide, personale formato e strumenti adeguati. Se l’obiettivo di chi accende i riflettori sulla questione sicurezza è richiedere al Governo un numero maggiore di agenti da assegnare alle Forze dell’Ordine a Monza, noi siamo completamente d’accordo“.