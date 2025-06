Apre a Monza il Punto Arcobaleno «che non è solo uno spazio fisico ma un progetto di inclusione, un centro innovativo per contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere». Visibilmente emozionata l’assessora alle pari opportunità, Andreina Fumagalli, ha presentato l’iniziativa aperta a partire dal 4 giugno negli spazi del centro civico Libertà di Monza.

Un progetto nato in piena estate 2024. «Era il 12 agosto quando abbiamo aderito al bando promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri – ha spiegato Fumagalli – e grazie a un lavoro di rete importantissimo e all’impegno degli uffici comunali siamo arrivati a questo risultato fondamentale per Monza e il nostro territorio».

Monza Spazio Arcobaleno

Monza ha il Punto Arcobaleno: nuovo sportello al centro civico Libertà, il percorso sul territorio

Al taglio del nastro, che si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, era presente anche Oscar Innaurato, presidente di Brianza oltre l’arcobaleno. «Solo sei anni fa questo sportello sembrava un’utopia. Siamo partiti con uno spazio dentro la Cgil di Monza per denunciare discriminazioni sul luogo di lavoro, poi ci siamo allargati aprendo uno sportello nel Comune di Desio che è stato poi subito chiuso con l’arrivo dell’amministrazione Gargiulo. Oggi è operativo uno sportello a Ruginello, quindi l’avvio di questo spazio a Monza sarà fondamentale per gestire le tante richieste e segnalazioni che riceviamo, oltre agli incontri e le iniziative come il gruppo di automutuoaiuto».

Dunque più di uno sportello ma un luogo dove sarà possibile trovare professionisti come assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali, avvocati, educatori, in grado di fornire gratuitamente consulenza in ambito interculturale, educativo, giuridico e sanitario.

«La comunità Lgbtqi+ non è un mondo a parte ma è parte del mondo – ha spiegato Paola Galbusera, vicepresidente dell’associazione Renzo e Lucio, partner del progetto insieme alla cooperativa sociale Medihospes e Boa – è importante trovare luoghi dove ci si possa sentire accolti senza pregiudizi. Uno spazio come questo è una grande risorsa e farà la differenza per molte persone».

Monza ha il Punto Arcobaleno: nuovo sportello al centro civico Libertà, i giorni di apertura

Il Punto Arcobaleno è certamente dedicato alle persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+ ma non solo, come ha ricordato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. «Faccio l’insegnante e molto spesso ho affrontato con i ragazzi il tema del riconoscimento del proprio essere. Questo sportello sarà utile non solo a chi chiede di essere ascoltato ma anche a chi gli sta accanto: insegnanti, educatori, famigliari, amici».

Il Punto Arcobaleno è aperto il martedì dalle 18 alle 20, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 e ancora giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.