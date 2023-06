Monza, grande successo per “Ridere per sorridere” a sostegno di Abio

Appuntamento al teatro Manzoni di Monza giovedì scorso per la sesta edizione di “Ridere per sorridere”, la serata organizzata da Abio Brianza, l’Associazione per il bambino in ospedale. La serata di cabaret è stata organizzata per raccogliere fondi destinati all’acquisto dei “kit di accoglienza” che Abio dona a ogni bimbo ricoverato in ogni reparto degli ospedali in cui opera.

Sul palco i comici scelti per la serata dal direttore artistico Riky Bokor. Prima dell’inizio dello spettacolo gli interventi del presidente di Abio Brianza Susanna Bocceda , del sindaco di Monza Paolo Pilotto, del presidente della Fondazione Irccs San Gerardo Claudio Cogliati e di Silvano Casazza, direttore generale dello stesso Irccs. In collegamento da remoto anche Momcilo Jankovic.