Monza, giacigli di fortuna e fornello: quattro persone sgomberate da uno stabile comunale

Un altro sgombero da un edificio comunale a Monza: quattro persone, che avevano occupato lo stabile, in via Boccaccio, allestendo giacigli di fortuna e un fornello a legna dopo essere penetrati nell’area attraverso un varco creato nella recinzione del cancello carrabile, sono state allontanate dagli agenti del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti del Comando della Polizia locale.

Monza: agenti motociclisti della Polizia locale in azione, scatta lo sgombero

L’intervento è avvenuto venerdì 28 novembre dopo la segnalazione di un possibile accesso abusivo. Le quattro persone, tutte straniere, tra i 30 e cinquant’anni, sono state accompagnate al Comando via Marsala per la fotosegnalazione e successivamente denunciate per invasione di edificio pubblico e danneggiamento.

“L’intervento – sottolineano dal Comando – rientra nelle attività mirate alla tutela della sicurezza urbana. Situazioni come queste, infatti, non solo costituiscono violazioni di legge, ma contribuiscono a generare un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini e ad alimentare fenomeni di degrado nelle aree interessate”.