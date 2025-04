I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Monza, nella mattinata di mercoledì 9 aprile, hanno arrestato in flagranza di reato quattro cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora in Italia, per il reato di furto aggravato ai danni di una cliente di un ipermercato del quartiere San Fruttuoso.

Arresti: bloccato il tentativo di fuga di un cubano

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo tre uomini (un cittadino peruviano di 58 anni e due cittadini cubani di 28 e 26 anni): i soggetti, alla vista dell’equipaggio, hanno assunto un atteggiamento irrequieto, facendo insospettire il personale dell’Arma. Poco dopo, una quarta persona si è avvicinata al veicolo e, notando la presenza dei carabinieri, ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di una borsa. Il giovane, 27enne di origine cubana, è stato però prontamente bloccato.

Arresti: in giugno l’udienza dibattimentale

All’interno della borsa sono stati rinvenuti effetti personali e documenti appartenenti a una donna, vittima del furto pochi istanti prima all’interno dell’esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale fino all’udienza di convalida con rito direttissimo, svoltasi giovedì 10 aprile, in mattinata. Il giudice ha convalidato l’arresto e fissato l’udienza dibattimentale per il prossimo mese di giugno.