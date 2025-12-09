Monza, fuori dal centro commerciale con merce rubata in auto: ragazza denunciata

Una donna di origine bosniaca è stata denunciata per furto aggravato dalla Polizia locale di Monza, nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, dopo che, con altre due giovani, è stata fermata all’esterno del centro commerciale Rondò dei Pini, in un’auto con della merce appena sottratta da un negozio della struttura. Accertamenti sono in corso per quanto riguarda le altre due donne, a loro volta probabilmente originarie dell’Est Europa.

Monza, ragazza denunciata dalla Polizia locale al centro commerciale Rondò dei Pini

Le tre donne sono state notate da una pattuglia della Locale in abiti civili, impegnata in un servizio di prevenzione dei furti: una volta varcata la soglia del negozio, si sono dirette a passo rapido verso il parcheggio, comportamento sospetto che non è passato inosservato agli agenti tanto da fermarle per un controllo.

Durante la verifica, in un veicolo con il quale stavano per allontanarsi, è stata rinvenuta merce che sarebbe stata appena sottratta dal negozio. Una delle tre giovani, cittadina bosniaca, appena maggiorenne, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe ammesso la responsabilità del furto tanto che nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto aggravato mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione delle altre due ragazze.

