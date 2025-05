Sono passati quasi dieci anni dall’inaugurazione del negozio Esselunga di viale Libertà e che non sarebbe stato per sempre quello che si era visto da quel 16 gennaio 2016 era stato chiaro da subito: gli spazi interni a disposizione erano molto, molto più grandi di quelli occupati dalla superficie commerciale utilizzata. Non era una scelta, quelli erano i limiti imposti dalle norme monzesi dell’epoca.

Che poi, nel tempo, sono state superate e così come è accaduto nel caso dell’Esselunga di via Buonarroti, anche nel caso di viale Libertà il marchio della grande distribuzione ha sfruttato l’opportunità negli ultimi mesi sviluppando gli spazi di vendita interni.

Monza: Esselunga di viale Libertà aggiunge la parafarmacia, è la 44° in Italia

L’ultimo capitolo è l’apertura, da lunedì, di una parafarmacia, la 44esima presente nei supermercati Esselunga in Italia. “L’assortimento si compone di circa 2500 referenze che comprendono non solo farmaci, dispositivi medici e articoli sanitari, ma anche articoli per la cura della persona, in particolare dermocosmetici e prodotti per capelli, oltre che integratori”, spiega una nota. La parafarmacia è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.

Monza: Esselunga di viale Libertà aggiunge la parafarmacia, gli accordi con il Comune

L’accordo con il Comune per l’ampliamento interno risale a un anno fa esatto: Esselunga si è impegnata in un programma biennale di valorizzazione dei prodotti locali tramite accordi con consorzi e distretti con 10mila euro l’anno, a versare 5mila euro all’anno per cinque anni al Comune per eventi di promozione del territorio, oltre a 83mila euro destinati al sostegno delle piccole imprese commerciali di Monza e dintorni. Per piazza Trento e Trieste inoltre 726mila euro da impiegare nella realizzazione di nuovi progetti e 450mila euro per l’installazione di impianti fotovoltaici sulle scuole.