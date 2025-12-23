Monza e le cure dei tumori femminili: il dono di Salute donna

Capire insieme alle pazienti oncologiche che cosa si aspettano delle cure dai nuovi trattamenti terapeutici, quali sono le loro esigenze, quale sia il grado di “tossicità finanziaria” che devono affrontare loro e le loro famiglie – cioè l’impatto delle spese dirette (come cure non coperte dal sistema sanitario, trasporti) e indirette (la perdita di reddito per assenza, l’interruzione lavoro). E poi le strategie di coping, cioè comprende come le parti in causa – ma soprattutto le pazienti – affrontano la malattia e le sue conseguenze.

Monza e le cure dei tumori femminili: il progetto del San Gerardo

Lo studio si chiama “Tn-enhance” e a sostenerlo, alla Fondazione Irccs San Gerardo di Monza, arriva il sostegno dell’associazione Salute donna (10mila euro), solida realtà a sostegno dell’oncologia femminile che è nata a Monza prima di prendere il largo a livello nazionale. I fondi raccolti dall’associazione e donati all’ospedale sono stati consegnati nella mattina di lunedì 22 dicembre, come simbolico regalo di Natale, dice l’associazione, all’impegno per la ricerca.

Le risorse sono frutto del concerto organizzato lo scorso novembre al teatro Manzoni di Monza sotto il titolo “Applausi per Livio“, in onore di Livio Macchia, confondatore dei Camaleonti, formazione degli anni Sessanta. Hanno aderito al progetto alternandosi sul palco Fausto Leali, Roby Facchinetti, Mario Lavezzi, Mal dei Primitives, Dave Sumner, Jam Burrasca Band e Mauro Gazzola dei Dik Dik, tra gli altri, sotto la direzione artistica di Franco Malgioglio, mentre la conduzione è stata curata da Katia Fiorelli e Flavio Zinni. Il frutto di quella serata è stato consegnato a Marina Cazzaniga, direttrice del Centro di ricerca fase 1, della sua équipe e del presidente della Fondazione San Gerardo, Claudio Cogliati.

Monza e le cure dei tumori femminili: i commenti

Per Anna Maria Mancuso, fondatrice e presidente di Salute donna, “è un piacere poter contribuire non solo all’accompagnamento dei pazienti, ma anche alla raccolta fondi per sostenere protocolli di ricerca. È proprio attraverso la ricerca che i pazienti possono accedere a cure e percorsi innovativi”. “Questa donazione rappresenta un segno di grande attenzione e sensibilità verso la nostra missione. Il sostegno di realtà come Salute donna – ha aggiunto Cogliati – è fondamentale per continuare a investire nella ricerca clinica e nell’innovazione, con l’obiettivo di offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e personalizzate. A nome della fondazione, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”.