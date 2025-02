Monza: donna colpita da uno sconosciuto, la Lega chiede interventi sulla sicurezza

La Lega di Monza chiede subito interventi alla giunta comunale sul fronte sicurezza dopo che lunedì 10 febbraio in mattinata una 42enne è rimasta lievemente ferita dopo essere caduta, colpita alle spalle da uno sconosciuto senza apparenti motivi. La vittima, secondo quanto riferito dalla Questura, è stata colta di sorpresa, essendo appunto stata raggiunta dal colpo alle spalle, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra procurandosi una abrasione alla testa. Prontamente soccorsa, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice verde mentre chi l’ha colpita è ricercato dalle Forze dell’ordine.

Monza, donna rimasta ferita per strada: portata al Pronto soccorso

La scena si è svolta all’attraversamento pedonale di viale Brianza, davanti alla Villa Reale di Monza, poco prima delle 8 del mattino. La 42enne reggeva la bicicletta in attesa di attraversare la strada, dal lato della Villa verso quello opposto, quando lo sconosciuto l’ha colpita ed è caduta a terra. La dinamica è in via di ricostruzione: gli agenti intervenuti hanno raccolto testimonianze e non ci sarebbero immagini della videosorveglianza.

La donna è stata soccorsa da personale del 118 giunto su un’ambulanza e un’automedica in codice rosso: le sue condizioni si sono in seguito rivelate fortunatamente meno gravi del previsto ed è stata portata all’ospedale per accertamenti in codice verde.

Monza, donna rimasta ferita, la Lega: “Monza è come il Bronx?”

Sull’accaduto la Lega monzese ha diffuso un comunicato. “La Lega da mesi chiede che il tema della sicurezza sia l’argomento prioritario della giunta, perché i cittadini devono poter vivere nel loro Comune senza avere timore ad uscire di casa.” dice Roberta Gremignani, segretario della Lega di Monza. “Monza come una banlieue parigina o il Bronx? Ce lo domandiamo con grande preoccupazione, visto che ormai non è più possibile camminare per le vie centrali o addirittura davanti alla Villa Reale senza rischiare di essere malmenati. Abbiamo tutti davanti agli occhi che la nostra città è quotidianamente popolata di sbandati, spesso aggressivi. Chiediamo una massiccia presenza di divise in città, presidi diurni e notturni, la priorità al tema sicurezza” aggiunge il consigliere comunale della Lega, Simone Villa.

Il partito chiede quindi all’assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia e alla giunta comunale: “di presentare con la massima urgenza un piano di interventi finalizzati a combattere questi atti di delinquenza sempre più frequenti, per ridare ai cittadini della terza città della Lombardia la piacevolezza di vivere serenamente”.