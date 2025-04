Controlli in tutta la città martedì da parte del Nucleo Presidio Quartieri della Polizia locale di Monza e i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopolio. Dai quartieri al centro, il personale ha eseguito controlli nelle rivendite di tabacchi e nei locali con slot e videolotterie per verificare il rispetto delle normative e a tutela dei consumatori, soprattutto quelli più giovani.

Monza: controlli su rivendite tabacchi e slot, verifiche anche in centro e in via Rota

Nel quartiere Cederna, l’operazione ha portato alla verifica di sei apparecchi e di una tabaccheria con sanzione di 258 euro per irregolarità e l’interruzione della vendita di sigarette per “l’assenza di personale idoneo“, fa sapere la polizia locale.

Altri controlli, e nessuna irregolarità, in centro e in via Rota: in centro esaminate sei slot e sei videolotterie, assicurandosi soprattutto che non ci fosseero minori presenti; in via Rota cinque controlli hanno interessato tre macchine da gioco, il lotto e le scommesse. Tutto è risultato conforme agli standard richiesti.