Monza, controlli della Polizia locale: 16 multe per 15.500 euro ai furbetti dei “saldi”

Esposizione non corretta dei prezzi, non concordanza tra i listini applicati prima e dopo l’avvio dei saldi e mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa regionale: sono violazioni nelle sono incappati alcuni commercianti di Monza sanzionati dalla Polizia locale durante specifici controlli in tutte le zone della città in corrispondenza dell’avvio della stagione estiva dei saldi. Sedici le sanzioni amministrative comminate per un importo complessivo di 15.500 euro. Le verifiche sono state eseguite dagli agenti dell’Ufficio Tutela del Consumatore e delle Imprese del Comando di via Marsala.

Controlli della Polizia locale sulla corretta applicazione dei saldi, i motivi delle sanzioni

“I controlli eseguiti nei giorni scorsi – spiega l’amministrazione comunale – sono finalizzati alla trasparenza e alla piena tutela sia dei consumatori sia di tutti i commercianti, tantissimi, che dimostrano piena conoscenza e rispetto per le norme e le prescrizioni legali in materia”. L’obiettivo è dunque assicurare il rispetto delle norme che regolano le vendite promozionali e “scoraggiare comportamenti scorretti e prevenire il fenomeno dei “finti saldi”.

“Intensificare questo tipo di controlli prima della stagione dei saldi – dichiara l’assessore alla Legalità Ambrogio Moccia – significa difendere i diritti dei cittadini e garantire una concorrenza leale tra esercenti. Grazie al lavoro della Polizia Locale, contrastiamo le pratiche scorrette e promuoviamo un commercio sano, trasparente e rispettoso delle regole”. Le verifiche proseguiranno per tutto il periodo dei saldi.