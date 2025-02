Monza, cassette di frutta a terra nel fango: ambulante multato

Ambulante sanzionato al mercato di Monza, in piazza Cambiaghi, giovedì 27 febbraio, in quanto pizzicato dalla Polizia locale a esporre frutta e verdura in cassette poggiate a terra, nel fango e non avrebbe pulito lo spazio assegnato “lasciando accumuli di rifiuti”. Inoltre, sempre secondo quanto emerso dal controllo degli agenti del Nucleo Presidio Quartieri del Comando di via Marsala avrebbe occupava un’area di vendita più ampia rispetto a quella consentita.

Monza, controlli della Polizia locale al mercato di piazza Cambiaghi

A seguito delle violazioni riscontrate, al titolare del banco è stata comminata una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro, con sospensione dell’attività fino a 20 giorni. Non si tratta del primo caso. Anche la scorsa settimana, da controlli analoghi. erano emerse altre irregolarità.

“Queste attività di controllo, per il rispetto scrupoloso delle regole del mercato – dice il Comando – hanno un duplice scopo: garantire un ambiente sicuro e decoroso a tutela dei clienti e preservare condizioni di equità tra gli operatori del settore”. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutti i mercati rionali della città.