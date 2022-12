Monza: apre il moderno store di Coincasa, di nuovo in città dopo 20 anni

Un territorio forte, che non demorde, che fa ancora meglio della media italiana. Rifacendosi ai dati forniti da Assolombarda nel corso della presentazione della classifica Top 500+ (condotta dall’associazione degli industriali in partnership con PwC e Banco Bpm, in edicola con il Cittadino), il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alle attività produttive Carlo Abbà, hanno salutato l’apertura del nuovo store Coincasa in via Manzoni, 22. Il marchio è tornato a Monza in grande stile dopo un’assenza di oltre due decenni.

Monza: apre il moderno store di Coincasa e il pianoforte

Sette i dipendenti che lavorano all’interno della struttura e non è escluso un inserimento in futuro di nuove unità. Oltre alla parte commerciale, che propone un’ampia selezione di marchi che uniscono ricerca e lusso accessibile per vivere pienamente la propria casa, il negozio vuole essere un centro di attrazione per la città e l’intera provincia con l’organizzazione di eventi per il pubblico e uno spazio musicale a disposizione degli studenti di musica. Durante la cerimonia di inaugurazione (alla quale è intervenuto anche il parroco di san Biagio don Umberto Oltolini che ha impartito la benedizione alla nuova attività) alcuni allievi del Liceo Musicale Zucchi hanno suonato alcuni brani di musica classica al pianoforte. Lo strumento, per volontà della direzione, potrà diventare l’occasione per chi studia le sette note per esercitarsi in pubblico, allietando nel contempo i visitatori dello store.

Monza: apre il moderno store di Coincasa e il mondo degli chef

Più avanti saranno organizzate anche mostre d’arte con le opere di giovani artisti del territorio in una cornice decorata con tappezzeria d’autore mentre già sabato pomeriggio è partito il ricco calendario di eventi dedicati al mondo del food con la presenza di Luca Perego, meglio conosciuto come Lucake, che ha eseguito un cooking show. Per conoscere i prossimi appuntamenti si può consultare il sito https://www.homechefmonza.it/. Un ulteriore fiore all’occhiello del nuovo esercizio commerciale sarà la parte dedicata alla cucina, all’interno del nuovo progetto HomeChef, brand ed esperienza completamente nuovi lanciati per la prima volta all’interno del punto vendita monzese. A partire da gennaio 2023 in questo modernissimo spazio dedicato e attrezzato, chef importanti e rinomati, food blogger e aziende leader nel food per esperienza, qualità, ricerca e innovazione, metteranno a disposizione le loro conoscenze tecniche, i loro impegno e passione per accontentare ogni palato.