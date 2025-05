Monza: Aldo Moro, il terrorismo e la giornata per le vittime

A pochi giorni di distanza dalla Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, che cade ogni anno il 9 maggio, l’associazione Amici del Dialogo riportano in scena “Il pensiero contro le armi: l’attualità del memoriale di Aldo Moro”, la lettura scenica diretta da Guido Garlati con la voce narrante di Fabrizio Annaro, che ne ha scritto il testo.

L’appuntamento è per mercoledì 14 maggio, sul palco del teatro Binario 7 alle 21 (via Turati 8), ma l’occasione è doppia: nella stessa serata, subito dopo lo spettacolo, ospiti del teatro saranno Giorgio Bazzega ed Ernesto Balducchi, per un dialogo attorno all’istituto della giustizia riparativa. Si tratta di un istituto per la risoluzione del conflitto, che non sostituisce il processo e si basa sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro con l’aiuto di un terzo imparziale, il mediatore.

Monza e il terrorismo: chi sono Giorgio Bazzega ed Ernesto Balducchi

Giorgio Bazzega è figlio del maresciallo ucciso dalle Brigate rosse e mediatore di giustizia riparativa, Ernesto Balducchi, monzese, è un ex leader del “partito armato”, protagonista della consegna delle armi all’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini nel 1984. Il gruppo non allineato con le Brigate rosse, più vicino a Prima Linea, che Balducchi guidava come capo militare, era in parte in carcere a San Vittore. La scelta di dichiarare fallita la lotta armata stava già maturando, raccontò più tardi all’Avvenire, ma una messa di Natale in carcere di Martini e un incontro diretto con i terroristi fu il momento della svolta. Era il 1983.

Il 13 giugno 1984 la segreteria dell’arcivescovo si vede recapitare tre borse: dentro ci sono kalashnikov, bombe a mano, fucili, che i terroristi in libertà che le avevano in custodia avevano messo insieme e fatte avere all’arcivescovado. Insieme, una lettera, lunga, firmata “suo in Cristo, Ernesto Balducchi”.

Hanno aderito Caritas Monza, associazione Carcere aperto, Movimento adulti scout Italia, Rete Generazione senior, Novaluna, associazione Zefiro, Monza ambiente solidarietà.