Monza, al volante dell’autocarro di domenica: non ha rispettato i riposi, multe per 1.400 euro

Sanzioni per 1.400 euro a un autotrasportatore fermato dalla Polizia locale di Monza domenica 15 giugno per controlli di polizia stradale. L’autocarro, di una compagnia di trasporti europea e guidato da un conducente comunitario, è stato fermato in viale Fermi, nel capoluogo da parte degli agenti, insospettiti dal fatto che circolasse in un giorno festivo.

Monza tir irregolare polizia locale

Autocarro fermato a Monza in viale Fermi: conducente sanzionato dalla Polizia locale

Per effettuare le verifiche l’autocarro è stato posteggiato nel Comando e a carico del conducente sarebbero emerse “numerose violazioni” in merito ai periodi di guida consentiti, “superati”, i riposi settimanali e i periodi di riposo giornalieri “non effettuati regolarmente”. Complessivamente sono state accertate sei violazioni con applicazione di sanzioni pecuniarie di circa 1.400 euro.