Monza: accesso più facile al terzo piano del Comune, vie le barriere architettoniche

Nei prossimi giorni il Comune di Monza pubblicherà la gara per affidare i lavori per la eliminazione delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l’accesso ai settori urbanistici del terzo piano a chi ha difficoltà motorie.

I lavori, del valore di 110.000 euro, dovrebbero richiedere tre mesi: come prevede il progetto approvato di recente gli operai elimineranno il pavimento galleggiante e lo sostituiranno con uno flottante, suddivideranno l’ambiente posando due pareti in cartongesso con sopraluce vetrato in modo da creare altrettanti locali open space separati da un corridoio, rifaranno l’impianto di climatizzazione e quello idrico-sanitario, sostituiranno le lampade con luci a led e le parti vetrate del soppalco con pannelli in plexiglass e tinteggeranno le pareti. Gli uffici del terzo piano sono frequentati dai cittadini e dai professionisti che devono sbrigare le pratiche edilizie.