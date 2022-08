Monza: Absy imbratta la bacheca del teatro Villoresi, D’Avanzo “Vergogna”

Il tono è quello garbato di sempre, ma il messaggio è decisamente chiaro ed è un’accusa ferma e sdegnata verso i vandali imbrattatori di muri. Gennaro D’Avanzo, direttore del teatro Villoresi di Monza è solito dialogare con i suoi tanti amici sfruttando i social per amplificare i messaggi. Lo ha fatto anche il giorno di Ferragosto, per augurare (quasi) a tutti buona festa di metà agosto.

Monza: Absy imbratta la bacheca e il Ferragosto amaro

“Buon Ferragosto a tutti ma ai vandali che hanno fatto questo al teatro Villoresi un semplice: vergogna”. È questo il messaggio che ha voluto inviare a chi durante la notte ha deciso di ricoprire il vetro della vetrina che ospita le locandine degli spettacoli.

Monza: Absy imbratta la bacheca e firma il suo gesto

Una grossa A azzurra che ricopre quasi completamente il vetro, impedendo di vedere i testi dei cartelli affissi. Non solo. L’anonimo graffitaro ha voluto firmarsi apponendo la sua firma “artistica” lungo tutto il bordo metallico, ricoperto dalle scritte Absy fatte con pennarello nero. Un gesto che D’Avanzo ha immediatamente denunciato sui social e che ha suscitato lo sdegno dei tanti affezionati del teatro e non solo. Il vetro dovrà essere ripristinato entro l’avvio della stagione, per permettere al pubblico di consultare l’elenco del fitto programma dei dieci spettacoli in cartellone che prenderà il via dal prossimo 8 settembre.