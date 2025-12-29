È uno sgradito regalo di Natale quello che i residenti di via Tagliamento, a Monza, hanno trovato non sotto l’albero ma a bordo dei campi coltivati. Dall’antivigilia di Natale pneumatici di auto sono comparsi accatastati a ridosso dei campi, lungo la strada che porta al parco della Boscherona. La gran parte lasciata lungo la strada che delimita i campi, alcuni riversati anche nel campo. Grazie alle denunce dei residenti gli pneumatici sono stati poi rimossi sei giorni dopo, il 29 dicembre. Un lieto fine (nonostante tutto) che però non consola i residenti spesso alle prese con episodi di quotidiana inciviltà.

Via Tagliamento: la segnalazione di Roberto Civati

Gli pneumatici sversati in un campo

A denunciare la presenza delle gomme sparse lungo via Tagliamento, poco prima dell’incrocio con via Boscherona, è ancora una volta Roberto Civati, membro del Controllo di vicinato e residente proprio nella via. «È l’ennesimo sversamento abusivo che avviene in questa zona -spiega-. In più occasioni ho regolarmente denunciato alla Polizia tutela del paesaggio questi episodi, ma purtroppo c’è chi continua ad abbandonare rifiuti di ogni tipo in quest’area». Tra i due incroci di via Tagliamento con via Boscherona (quella interessata dall’abbandono degli pneumatici) e l’incrocio con via Stradella, sono installate due telecamere di videosorveglianza. Altre dodici telecamere si trovano all’interno del parco della Boscherona:«Anche il parco purtroppo è spesso utilizzato da incivili che lasciano rifiuti e immondizia».

Via Tagliamento: si spera in un aiuto della videosorveglianza

Ancora un’immagine del materiale abbandonato e poi rimosso

L’auspicio è che grazie alle immagini catturate dalle telecamere si possa risalire all’identità degli autori dell’ennesimo sversamento.