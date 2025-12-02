Monza, 8 bici elettriche su 10 irregolari: una in grado di raggiungere i 55 all’ora

Troppo veloci, e non è una sorpresa visto che si vedono spesso sfrecciare sulle nostre strade: otto biciclette elettriche su dieci controllate a un apposito banco di prova, a Monza, sono risultate irregolari tanto da classificarle come ciclomotori. Una è risultata raggiungere addirittura la velocità di 55 km/h. E’ il clamoroso risultato di verifiche avvenute a Monza, sabato 29 novembre, con due postazioni allestite in via Guarenti e nell’avancorte della Villa Reale, dalle 9 alle 17. Impegnati gli agenti della Polizia Locale con il supporto dei colleghi della Provinciale. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri per contrastare alterazioni illegali delle biciclette elettriche e dei veicoli leggeri. Coinvolto complessivamente dieci pattuglie, tra moto e auto, impegnate a individuare mezzi alterati o non conformi alla normativa vigente.

Bici elettriche, i controlli a Monza della Polizia locale: irregolari anche due scooter, a 70 all’ora invece che 45

Sono stati gli stessi agenti del Comando di via Marsala, insieme ai colleghi di via Grigna a pattugliare il territorio alla ricerca di biciclette elettriche, ciclomotori e quadricicli leggeri potenzialmente alterati, poi condotti nelle postazioni del Dipartimento per le verifiche tecniche tramite il laboratorio mobile del Ministero. In tutto sono stati analizzati dieci velocipedi, cinque quadricicli leggeri e due ciclomotori. Ebbene: otto biciclette elettriche su dieci sono risultate irregolari e ricondotte alla classificazione di ciclomotori. Anche i due ciclomotori controllati hanno mostrato prestazioni notevolmente eccedenti i limiti, con velocità di 70 e 74 km/h rispetto ai 45 km/h consentiti. Tutto regolare invece per i quadricicli leggeri.

Controlli su bici elettriche, quadricicli leggeri e ciclomotori: sanzioni per 48mila euro

Clamoroso il caso di una bici elettrica, modificata, capace di raggiungere i 55 km/h. Complessivamente sono state accertate violazioni per un totale di 48.501 euro, tra cui nove per guida senza patente, sei per mancato utilizzo del casco e diciannove per violazioni dell’articolo 97 del Codice della Strada, relative alla mancata immatricolazione e assenza della targa obbligatoria per ciclomotori. Accertata inoltre una violazione dell’articolo 155 per silenziatore alterato.

“L’adesione del Comune di Monza a questa iniziativa – afferma l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – conferma l’impegno costante della nostra Polizia Locale nel contrasto alle condotte pericolose e nel garantire la sicurezza stradale. La presenza dei cittadini durante i controlli dimostra quanto sia importante promuovere consapevolezza e responsabilità nell’uso dei mezzi elettrici e dei veicoli leggeri”.