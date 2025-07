Nasce mercoledì 9 luglio 2025 la newco spa erede della Cmc Ravenna che ha in appalto i lavori della Milano-Desio-Seregno. Conclusa la vendita da parte della vecchia proprietà alla Alpha General Contractor, questa settimana è in programma il passaggio davanti al notaio per la nascita della nuova realtà societaria che, pur mantenendo nel nome il brand “Cmc”, costituirà un nuovo inizio per il soggetto che sta sviluppando i lavori della nuova metrotranvia. La novità arriva direttamente da Città Metropolitana, che lunedì ha incontrato Asmaa Gacem, presidente di Cmc Ravenna, e Antonio Paoletti, amministratore delegato. Si tratta del primo incontro dopo il passaggio di consegne, per una cifra complessiva di 17.5 milioni di euro alla società facente capo alla holding Finres con sede legale a Milano e operativa a Firenze, passaggio che si è consumato a metà giugno e che di fatto ha posto fine alla crisi che da anni coinvolgeva la storica società ravennate e per anni a messo in discussione la prosecuzione del progetto della metrotranvia.

A partire dalla fine del 2024 la situazione si era andata chiarendo con la notizia del profilarsi di un possibile acquirente che poi si è concretizzata a giugno. A prendere parte al tavolo informativo per Città Metropolitana, è stata la consigliera con deleghe a Metrotranvie e Infrastrutture, Daniela Caputo che è uscita pienamente soddisfatta dall’incontro.

«Costituiranno una newco Spa – conferma Caputo – Hanno voluto conservare il patrimonio storico di una cooperativa centenaria che ha una altissima professionalità ed esperienza nel settore infrastrutture e trasporti. Al momento rimane operativa giuridicamente la CMC attuale, fino a quando si perfezionerà l’iter di acquisizione delle procedure legate alle certificazioni. I pieni poteri li avranno a settembre ottobre». Quando, tra l’altro sui cantieri e micro cantieri è atteso un incremento sensibile del personale al lavoro, sempre in base a quanto riferito nell’incontro. «Le difficoltà affrontate sono state tante e serissime – è la conclusione di Caputo – ma ho portato avanti, insieme a tutto il gruppo dell’ufficio metrotranvie di Città Metropolitana Milano, la Direzione Lavori di MM e CMC Ravenna, un progetto atteso da 20 anni».