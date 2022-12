Meteo Monza Brianza: aria fredda sul nord, rischio neve anche in pianura

Avviso di criticità meteo con codice giallo per rischio neve in provincia di Monza per la giornata di giovedì 15 dicembre quando sono attese precipitazioni deboli o localmente moderate verso la serata.

Meteo Monza Brianza: il bollettino della Protezione civile, avviso codice giallo

“Il limite neve presenterà un gradiente ovest-est che nel pomeriggio si attesterà sui settori più occidentali attorno ai 200 metri o localmente fin quasi a quote di pianura, dove potrà esserci anche pioggia mista a neve – avverte il bollettino della Protezione civile – Nei fondovalle alpini orientali

il limite neve potrà attestarsi inizialmente attorno a 400 metri circa. Nel corso della serata il limite neve si attesterà a quote più elevate, fino a 1300 metri circa spostandosi verso i settori più orientali. Si attendono, per le zone segnalate con Codice Giallo accumuli nevosi al suolo mediamente attorno ai 5-10 cm tra i 600 e i 1200 metri mentre, sotto i 600 metri, attorno a 1-5 centimetri (in particolare attorno a 5 centimetri nei fondivalle della Valtellina e dei settori del Nordovest). Si segnalano, sull’

Appennino e sui settori di pianura adiacente, tratti di pioggia mista a neve a tutte le quote, oltre alla probabilità di locali brevi episodi di pioggia congelantesi (gelicidio), con possibile conseguente formazione di ghiaccio al suolo“.

Meteo Monza Brianza: aria fredda sul nord Italia

La neve sarà favorità dalla presenza di aria fredda al Nord Italia. Possibili “inizialmente a quote molto basse, se non a tratti in pianura sul Nordovest – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare giovedì sera fiocchi bianchi fino a quote pianeggianti su gran parte del Piemonte con qualche centimetro atteso in città; neve o pioggia mista a neve a tratti anche sulla Lombardia occidentale con fiocchi non esclusi a Milano e Bergamo, nonché sull’Emilia più occidentale, segnatamente il piacentino. Nevicate ovviamente sulle Alpi, che a tratti potranno spingersi fin sul fondovalle”.

Meteo Monza Brianza: i prossimi giorni

Gli esperti di 3b Meteo per i prossimi giorni prevedono: “Nel weekend avremo strascichi instabili, in particolare sabato, ma successivamente l’anticiclone dovrebbe mettere in pausa almeno per qualche giorno l’inverno con tempo più stabili e spunti piovosi assai sporadici. Il tutto accompagnato da un generale addolcimento termico con il freddo che si allontanerà solamente alle alte latitudini europee, almeno temporaneamente.”