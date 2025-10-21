Monza Cronaca

Meteo: Arpa potenzia il servizio, previsioni per ogni comune lombardo

Arpa Lombardia ha mandato online una nuova versione del servizio di previsioni meteo con ricerca per ogni comune lombardo.
Meteo Arpa Lombardia
Meteo Arpa Lombardia

Da Arpa Lombardia un cambio di passo nelle previsioni meteo. L’agenzia regionale ha mandato online infatti una nuova versione del servizio con accesso alla mappa dedicata dall’homepage e ricerca per nome di ogni comune lombardo. “Ogni cittadino potrà quindi trovare tutte le informazioni rese disponibili dell’Agenzia inserendo semplicemente la località lombarda desiderata“, spiega Arpa.

Meteo: Arpa potenzia il servizio, due aggiornamenti quotidiani

Il sistema propone due aggiornamenti quotidiani, elaborazioni modellistiche e personalizzate per il territorio regionale dai meteorologi dell’Agenzia. I dati “provengono da uno dei modelli meteorologici di riferimento per tutte le previsioni meteo dell’Agenzia, DWD-ICON, sono forniti dal servizio Open-Meteo (open-meteo.com) e sono rielaborati da Arpa Lombardia per adattarli al territorio regionale“, spiega una nota.
Insieme alle previsioni di dettaglio, il nuovo servizio proporrà a inizio pagina anche una sintesi meteorologica a 7 giorni basata sull’analisi diretta dei meteorologi di Arpa.

