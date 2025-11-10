Meda: si sente male in via Vignazzola, grave all’ospedale di Monza

Forte apprensione a Meda dove nel pomeriggio di lunedì 10 novembre un uomo è stato soccorso in codice rosso. Settantenne residente in città, ha accusato un malore mentre stava percorrendo via Vignazzola. Sul posto si sono precipitati i sanitari e le forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Meda: si sente male in via Vignazzola, non sono risultati coinvolti dei mezzi

Sulle cause all’origine della caduta a terra non ci sarebbero dubbi: non si è trattato di un incidente, nessun mezzo è infatti rimasto coinvolto nella dinamica. Il 73enne si è sentito male ed è rovinato a terra. Stava percorrendo l’arteria che collega Meda a Seveso. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Meda e Seveso che hanno constatato quanto accaduto effettuando i rilievi del caso. Il 72enne è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa accorsa con un’ambulanza ed è stato quindi trasportato all’ospedale di Monza. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi. C’è dunque forte preoccupazione per le sue condizioni.