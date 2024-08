Meda: ricostruzione in 3d degli incidenti stradali con le nuove dotazioni della polizia locale

Polizia locale di Meda: nuove dotazioni tecnologiche avanzate e ufficio mobile posizionato in piazza municipio. Il comando medese è sempre più all’avanguardia grazie ad un continuo aggiornamento di mezzi e strumentazioni tecnologiche che consentono agli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero di essere ancora più prossimi al cittadino e di rispondere con particolare precisione e tempismo durante i rilievi di sinistri stradali.

Sono diverse le novità degli ultimi giorni che consentono al comando di essere protagonista: anzitutto in risposta alle esigenze dei residenti, il comando ha consentito di presentare esposti, il 30 e 31 luglio, in piazza del municipio, attraverso l’unità mobile.

Polizia locale di Meda, rilievi digitali degli incidenti stradali

Il comando medese si è poi dotato di due nuove moto con sistemi per la verbalizzazione digitale e un sistema tecnologicamente avanzato per il rilievo dei sinistri stradali. Quest’ultima chicca tecnologica consente agli agenti di sviluppare sul posto ed in maniera tridimensionale l’incidente stradale. “Nello specifico- spiega il comandante Claudio Delpero- gli agenti hanno la possibilità di effettuare digitalmente tutti i rilievi di rito, compreso scambio dati nell’immediato”. Una metodologia di lavoro che velocizza e potenzia l’attività della polizia locale durante i rilievi di un sinistro. Un comando, quello di Meda, che dunque prosegue la sua attività di aggiornamento e sviluppo in ottica di sistemi all’avanguardia e che, va ad affiancare anche il significativo lavoro in ambito sociale attraverso l’effettuazione del servizio di trasporto organi (negli ultimi giorni gli agenti si sono recati a Genova e Brescia).