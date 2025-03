Meda: polizie locali a lezione di nuovo Codice della strada

Riforma 2024 del codice della strada, panoramica sulle novità e focus su droga e alcool, sospensione breve della patente, sosta e Ztl. La città di Meda ha ospitato nei giorni scorsi l’incontro di formazione per le polizie locali con la partecipazione di numerosi comandi della Brianza ed alcuni della provincia di Torino, a proposito del nuovo codice della strada. L’appuntamento è stato coordinato e tenuto dal commissario capo Gianni Sansonne, dal 2022 funzionario responsabile dell’Unità centrale operativa della polizia locale di Milano. Docente del codice della strada alla scuola del corpo della polizia locale di Milano, e presso PolisLombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia), è relatore di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di polizia stradale, in materia riguardante la normativa del codice della strada, coniugando gli aspetti dottrinali con quelli operativi. A fare gli onori di casa, era presente il comandante della polizia locale di Meda, Claudio Delpero.