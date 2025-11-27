Meda, l’sms per un acquisto mai effettuato e spilla 1.600 euro a un anziano: truffatore denunciato

E’ riuscito a far pagare a un anziano quasi 1.600 euro per un acquisto mai effettuato: truffatore in azione, si tratta di un 23enne, italiano, residente nel Milanese, denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Meda. Le indagini dei militari dell’Arma sono partite a inizio novembre, quando la vittima, un 79enne medese, ha denunciato che nei giorni precedenti avrebbe ricevuto un messaggio sul telefonino sul quale figurava il nome di “una nota società di transazioni e pagamenti contactless” con la richiesta di pagamento di circa mille euro per un acquisto di prodotti, operazione che il pensionato non aveva mai fatto, e la possibilità di contattare un numero telefonico per eventuali chiarimenti.

Meda, la truffa dell’sms e il bonifico bancario: denunciato un 23enne del Milanese

Il 79enne, ha abboccato: ha telefonato e l’interlocutore è stato particolarmente convincente. E’ infatti riuscito a far concludere alla vittima un bonifico bancario di 1.592 euro. Le immediate indagini svolte dall’Arma hanno permesso di individuare in brevissimo tempo l’identità del presunto responsabile del raggiro, il 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici. Dell’esito delle indagini e della successiva denuncia è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.