Meda, guidava l’auto destinata all’asta: 1.200 euro di multa

Circolava senza assicurazione, con un documento estero non valido in Italia e con un’auto destinata all’asta giudiziaria: il sistema di lettura targhe installato sulle vetture della polizia locale di Meda individua il mezzo mentre attraversa le strade cittadine. L’episodio si è registrato mercoledì 27 agosto, alle 9.30. Secondo quanto riferito dal comando una pattuglia ha fermato un veicolo che circolava privo di assicurazione, segnalato dal sistema elettronico. In seguito a ulteriori controlli è emerso che la vettura era persino oggetto di perdita di possesso in quanto inserita nella lista dei beni fallimentari dal tribunale di Lodi.

Meda: l’auto all’asta, la patente non valida, niente assicurazione

Conducente e passeggero sono stati accompagnati al comando di Meda per l’identificazione, e contemporaneamente è stato avvisato il curatore fallimentare perché recuperasse il veicolo da mettere a disposizione dell’asta giudiziaria.

Il conducente, di Bollate, è stato quindi sanzionato (1.200 euro l’importo della multa) per aver circolato con un’auto di cui era in atto la perdita di possesso, per la mancata copertura assicurativa e per non aver convertito la patente di guida, circolando così con un documento estero non valido per la guida in Italia.