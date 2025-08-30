Meda Cronaca

Meda, guidava l’auto destinata all’asta: 1.200 euro di multa

E non aveva nemmeno l'assicurazione né un documento valido per guidare in Italia. L'intervento della polizia locale.
Gli agenti della polizia locale di Meda
Circolava senza assicurazione, con un documento estero non valido in Italia e con un’auto destinata all’asta giudiziaria: il sistema di lettura targhe installato sulle vetture della polizia locale di Meda individua il mezzo mentre attraversa le strade cittadine. L’episodio si è registrato mercoledì 27 agosto, alle 9.30. Secondo quanto riferito dal comando una pattuglia ha fermato un veicolo che circolava privo di assicurazione, segnalato dal sistema elettronico. In seguito a ulteriori controlli è emerso che la vettura era persino oggetto di perdita di possesso in quanto inserita nella lista dei beni fallimentari dal tribunale di Lodi.

Meda: l’auto all’asta, la patente non valida, niente assicurazione

Conducente e passeggero sono stati accompagnati al comando di Meda per l’identificazione, e contemporaneamente è stato avvisato il curatore fallimentare perché recuperasse il veicolo da mettere a disposizione dell’asta giudiziaria.

Il conducente, di Bollate, è stato quindi sanzionato (1.200 euro l’importo della multa) per aver circolato con un’auto di cui era in atto la perdita di possesso, per la mancata copertura assicurativa e per non aver convertito la patente di guida, circolando così con un documento estero non valido per la guida in Italia.

