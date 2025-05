Meda, droga in un locale ufficio del bar: attività sospesa e titolare denunciato

Marijuana e hashish in un bar di Meda chiuso per 15 giorni con conseguente sospensione della attività dal Questore di Monza e Brianza per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nella mattina di venerdì 16 maggio dai militari della Stazione Carabinieri di Meda.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione di una presunta attività di spaccio nei pressi dell’esercizio pubblico e i militari dell’Arma hanno quindi deciso di effettuare un controllo. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti 24,9 grammi di marijuana e hashish, già suddivisa in dosi pronte alla vendita nascoste sotto un portacarte presente su un tavolino in un locale adibito a ufficio-magazzino sul retro del bar.

Meda: il titolare già arrestato nel 2016, nell’allora locale trovati 1,4 chili di droga

Da un ulteriore intervento del reparto cinofili della Polizia Locale di Monza sono stati rinvenuti altro 8,95 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed il titolare del bar denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, già nel 2016 era stato tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Anche in quel caso la droga, un ingente quantitativo, quasi un chilo e mezzo, era stata rinvenuta in un altro bar di cui era allora titolare.