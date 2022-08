Meda: Chiara D’Itria è stata ritrovata a Milano

Chiara D’Itria dopo la fuga e le ricerche è stata rintracciata in stazione centrale a Milano martedì 16 agosto dalla polizia.

Meda: Chiara D’Itria e la fuga

La ragazza 15enne non sarebbe la prima volta che si allontana da casa, ma non è mai capitato prima che facesse perdere le sue tracce per così tanto tempo. Il tamtam mediatico però deve aver aiutato le forze dell’ordine e la famiglia a ritrovare l’adolescente, che aveva allarmato tutta la comunità medese dopo essere scomparsa lo scorso 7 agosto da Busto Arsizio dove vive in una comunità.