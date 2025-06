“Mangiaverdura”, a Limbiate gli studenti tagliano gli sprechi alimentari

Progetto “Mangiaverdura”: piccoli gesti, grande impatto nelle scuole di Limbiate. Si è concluso il progetto “Mangiaverdura”, promosso da Sodexo nell’ambito dei progetti di educazione alimentare in collaborazione con il Comune di Limbiate, dedicato alle classi terze delle scuole primarie di Limbiate. Per 15 giorni, gli alunni hanno monitorato e pesato gli avanzi di verdure a fine pasto, imparando concretamente quanto sia importante ridurre gli sprechi alimentari.

“Mangiaverdure”, 220 studenti coinvolti: avanzati 28 chili di verdure

Grazie all’impegno di tutte le classi partecipanti, è stato possibile quantificare l’impatto complessivo del progetto: un totale di quasi 28 kg di verdure avanzate, distribuiti su 220 alunni. Questi dati evidenziano l’importanza di sensibilizzare i più giovani su tematiche ambientali attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. La classifica 2025 vede al primo posto la classe terza A della scuola Collodi seguita dalla terza A della scuola Marco Polo e dalla classe terza A della scuola Marconi.

“Mangiaverdure”, premi agli studenti di Limbiate

Tutte le classi hanno ricevuto premi per il loro impegno: temperamatite per ogni partecipante e giochi in scatola per le prime tre classificate. “Progetti come “Mangiaverdura” sono fondamentali per educare le nuove generazioni alla sostenibilità- commenta in una nota istituzionale l’amministrazione comunale di Limbiate -che ringrazia tutti i partecipanti- coinvolgere i bambini in attività concrete, come il monitoraggio degli sprechi alimentari, li aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente. Le esperienze pratiche e coinvolgenti sono essenziali per instillare nei più giovani valori di rispetto e cura per il nostro pianeta. Grazie a tutti gli insegnanti, gli alunni e le famiglie che hanno reso possibile questo progetto. Insieme, costruiamo un futuro più sostenibile”.