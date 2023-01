Macherio: addio al presidente della Corale Bellini di Bareggia

Addio a Calogero Burgarello, la corale Bellini di Bareggia piange il suo presidente. Era stato eletto alla guida dell’associazione nell’estate del 2021, venerdì 21 gennaio è deceduto. Nel 1996 la passione per il canto lo ha avvicinato alla corale Bellini di Bareggia di Macherio dove dapprima è entrato come basso, successivamente nelle fila dei tenori ed ha anche fatto parte di un ristretto gruppo che – sempre sotto l’egida della stessa corale – approfondisce lo studio del Canto Gregoriano.

Macherio: Burgarello era presidente dal 2021

La corale Bellini nasce insieme alla parrocchia nel 1902: ha sempre presenziato alle celebrazioni più importanti della chiesa locale e vanta numerose trasferte in Italia e all’estero. Su tutte, resta il ricordo del pellegrinaggio a Roma nel 1995 quando è stata ricevuta in udienza da Papa Paolo II.

Dal 2021 Calogero Burgarello ne era diventato presidente. Originario di Palimena (Palermo), si era trasferito al nord alla fine degli anni ’70 ed era imprenditore. Un grande appassionato di musica, da molti anni vicino alla corale Bellini, aveva saputo sin da subito dimostrare grande attaccamento al territorio e distinguersi per le sue capacità organizzative subentrando ad un’altra figura importante del sodalizio, Giovanni Boscaini deceduto il 5 dicembre 2019, dopo quarant’anni ininterrotti di presidenza, lungo un cammino in cui ha affiancato e sostenuto il sodalizio canoro nella semplicità e nella generosità, restando sempre in secondo piano per non togliere mai la giusta visibilità della corale. Toccò così a Burgarello prendere in mano il testimone alla guida della corale. Lo ha fatto- sottolineano oggi coristi e il consiglio della Bellini – con passione ed attenzioni. I funerali del presidente sono stati celebrati lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Bareggia.