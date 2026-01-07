Lotteria Italia: due premi da 20mila euro a Limbiate e Vimercate

Lotteria Italia 2025 avara con la Brianza nell’estrazione del 6 gennaio. Ha festeggiato il limbiatese che nei primi giorni dell’anno è stato baciato dalla sorte con la vincita di un milione di euro nel MillionDay, mentre il tradizionale evento dell’Epifania invece ha riservato “soltanto” due premi da 20mila euro (quarta fascia): sono stati venduti ancora a Limbiate, quello col numero di serie M 491636, e a Vimercate (R 310637).

Lotteria Italia 2025: i biglietti vincitori

Il primo premio da 5 milioni è stato vinto a Roma, quello da 2,5 milioni poco lontano, con un biglietto venduto a Ciampino. Terzo premio in provincia di Reggio Emilia, 2 milioni a Quattro Castella. Poi 1,5 milioni in Sardegna, a Jerzu in provincia di Nuoro, e 1 milione ancora nel Lazio, ad Albano Laziale. Premio speciale da 300mila euro ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.