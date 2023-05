Lissone, smantellata l’aiuola della discordia davanti alla chiesa prepositurale

Era stata ribattezza l’aiuola della discordia, ed il tema aveva persino animato la campagna elettorale del 2021. A Lissone, giovedì 11 maggio, si è messa la parola fine alla vicenda: l’elemento di arredo urbano collocato nel centro storico della città, per la precisione di fronte alla chiesa prepositurale, sarà smantellata.

I lavori di smantellamento dell’aiuola (foto Gianni Radaelli)

Lissone: azienda al lavoro per rimuovere l’aiuola

L’azienda incaricata dal Comune si e infatti messa al lavoro per le operazioni di rimozione dell’aiuola che era stata realizzata nell’area che originariamente era riservata alla sosta, secondo quanto previsto dai lavori di sistemazione del centro storico. L’aiuola aveva inevitabilmente compromesso alcuni stalli a strisce bianche, da qui le proteste e le polemiche politiche che si erano protratte sino alla campagna elettorale della scorsa primavera.

La vasca verde non era piaciuta a molti cittadini che avrebbero preferito avere a disposizione i parcheggi in una zona centrale di Lissone, mentre altri, al contrario, avevano gradito l’allestimento fiorito. Una “contesa” che regista la parola fine: giovedì 11 maggio operai al lavoro per la rimozione per poi pensare alla ripavimentazione dell’area interessata.