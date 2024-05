Dall’inferno di Dante a Ritorno al futuro, con tanto di riproduzione, quasi a grandezza naturale di una Delorean. Questi alcuni dei temi delle escape room create dagli studenti dell’istituto Europa Unita Enriques di Lissone in occasione della Notte bianca che hanno coinvolto e appassionato genitori, amici e curiosi che vi hanno partecipato. Una serata speciale, in cui le porte della scuola si sono aperte per accogliere e coinvolgere chi, in genere, la scuola non la vive, come i genitori nella quotidianità, ma anche studenti che hanno avuto l’occasione di vedere le loro aule sotto una luce differente.

Lissone: sette escape room per la Notte bianca al liceo, i temi da Dante a Ritorno al futuro e gli zombie

I veri protagonisti sono stati proprio gli alunni che, in collaborazione con i docenti di tutte le discipline hanno creato sette escape room, tra i temi oltre all’inferno dantesco, e il grande film “Ritorno al futuro”, anche l’apocalisse Zombie, lo spazio, non poteva mancare uno spazio dedicato all’inglese e chi, meglio di Shakespeare poteva essere al centro degli enigmi. Ragnatele per gli zombie, addirittura una Delorean di cartone dimensione 1:1 e con tanto di volante, sedile e flusso canalizzatore hanno preso forma all’interno delle aule del liceo e, solo attraverso una serie di enigmi che si dovevano risolvere, si poteva trovare la “via d’uscita”.

Lissone: sette escape room per la Notte bianca al liceo, com’è nata l’idea

L’idea delle escape room è nata dalla collaborazione del produttore musicale Pietro Foresti, che ha realizzato il PCTO School of Rock, e il docente Alessandro Carozzi, supportato dalla professoressa Cristina Mauri e dai colleghi che hanno contribuito alla realizzazione delle rooms.

«Volevamo che i ragazzi fossero i ver protagonisti della serata – racconta Alessandro Carozzi – per questo abbiamo lavorato fianco a fianco perché alcune delle materie che studiano quotidianamente potesse essere spunto per qualcosa di diverso. Un modo per fondere didattica e divertimento che ha funzionato. I ragazzi hanno colto l’unicità della proposta, erano molto motivati, si sono davvero dati da fare tantissimo».

Lissone: sette escape room per la Notte bianca al liceo, anche mostre e laboratori

Il risultato del loro impegno è stato sotto gli occhi di tutti. Ogni visitatore è stato affascinato e coinvolto da così tanto lavoro e creatività. In contemporanea non sono mancate le mostre, da quella di ANPI, a Fantafilò, sino alla modellazione 3D, così come i laboratori di improvvisazione teatrale con la collaborazione della biblioteca civica così come il laboratorio di “moda” con materiale da riciclo. Il tutto con un sottofondo musicale speciale, un vero dj set a cura di uno studente nei corridoi della scuola. Dopo le 22, spazio proprio alla musica, con lo spettacolo di studenti e docenti, in cui si sono esibiti anche i ragazzi del PCTO School of rock. «Un imprescindibile ringraziamento va al dirigente scolastico Roberto Crippa – concludono i docenti – che ha supportato con entusiasmo, anche per quest’edizione, l’iniziativa».