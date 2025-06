Lissone ricorda Gianluca: oltre 250 alla camminata per Santa Margherita

Camminata per Gianluca: oltre duecentocinquanta persone l’hanno ricordano a Santa Margherita di Lissone. Una intera comunità cittadina si è stretta attorno ad Enzo e Daniela, i genitori di Gianluca Zagato, il bambino scomparso nel 2012 per un tumore, ricordando con momenti di condivisione, preghiera ed emozione, chi se n’è andato troppo presto. È un’onda di affetto e amicizia che ogni anno si fa sempre più grande. Come tradizione, da 12 anni a questa parte, i genitori di Gianluca promuovono una camminata per le vie del centro di Santa Margherita di Lissone e tra l’oratorio e la parrocchia danno vita ad un’occasione di beneficenza che coinvolge e rincuora.

Lissone Camminata per Gianluca

Lissone ricorda Gianluca: la risottata alla milanese e gli ospiti speciali

Ai presenti, sotto i tendoni dell’oratorio, viene offerta una risottata alla milanese (25 kg quest’anno) che le volontarie cucinano magistralmente. A questa edizione si sono aggiunti ospiti speciali: erano presenti il cappellano don Tullio dell’istituto dei tumori di Milano (dove fu in cura il piccolo Gianluca) che ha concelebrato messa con il parroco di Santa Margherita, don Andrea Zolli, e il presidente del Comitato genitori della pediatria dell’Istituto, Luca Pellizer, e alcuni volontari.

«È stato emozionante per noi, ci tenevamo tanto che venissero e quando abbiamo visto anche il pediatra di nostro figlio Gianluca, oltre a Silvana e Giordano che da Bergamo hanno raccolto il palloncino della camminata di qualche anno fa, l’emozione è stata ancora più forte», commentano i genitori Daniela e Enzo.

Lissone ricorda Gianluca: la camminata con il fine solidale

La camminata che si è svolta sabato 7 giugno a Santa Margherita ha un fine solidale: il ricavato verrà devoluto per un progetto a favore dell’istituto tumori di Milano.

«Non appena riusciremo a identificare un nuovo progetto da realizzare (in base alla disponibilità ricevuta) ci attiveremo congiuntamente con il Comitato genitori pediatria per la riuscita. Ogni anno si vede un numero crescente di amici per Gianluca, la sua forza continua anche per coloro che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo, ma sentono il suo racconto e il suo sorriso si espande per le cascine di Santa Margherita e oltre», concludono i genitori che ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, dall’amministrazione comunale di Lissone ai volontari sino alle forze di soccorso e dell’ordine.